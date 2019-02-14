روحاني.. يعلق على بيان قائد الثورة المهم

2019/02/14 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اکد الرئيس الايراني حسن روحاني علی ان البيان المهم والاستراتيجي الذي اصدره قائد الثورة الاسلامية في تبيين الخطوة الثانية للثورة الاسلامية، قد بث روحا جديدة

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