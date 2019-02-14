2019/02/14 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 15 متهما بالارهاب والسرقة والاتجار بالبشر في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات: القبض على 15 متهما بالارهاب والسرقة والاتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات: القبض على 15 متهما بالارهاب والسرقة والاتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).