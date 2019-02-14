2019/02/14 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس القضاء الاعلى، الخميس، اجتماعا مشتركا مع وزارة الداخلية لبحث عدد من القضايا بينها تقليص حلقات الروتين الزائدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء والداخلية يتفقان على تقليص حلقات الروتين الزائدة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء والداخلية يتفقان على تقليص حلقات الروتين الزائدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).