2019/02/14 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: الولايات المتحدة تحمي المجموعات الإرهابية بالعراق وسوريا

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