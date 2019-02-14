باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على سانت إتيان

2019/02/14 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعود الفريق الباريسي إلى ساحة هيمنته المحلية، بعد فوزه الثمين في "مسرح الأحلام" ملعب أولد ترافورد على مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي (2-صفر) الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في غياب ثلاث ركائز أساسية: نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، هدافه الأوروغوياني إدينسون كافاني ومدافعه البلجيكي مونييه.وأثبت باريس سان جيرمان الثلاثاء بإشراف مدربه الألماني توماس توخل، امتلاكه البدائل لتعويض الغيابات، يتقدمها نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا صانع هدفي الفوز على يونايتد، والألماني يوليان دراكسلر. لكن الفريق الباريسي يدرك جيداً صعوبة مهمته أمام سانت إتيان الساعي إلى الثأر لخسارته برباعية نظيفة ذهاباً.ويدخل سانت إتيان مباراة الأحد بمعنويات عالية أيضاً بعدة عودته لسكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة، بفوزه على ستراسبورغ 2-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والعشرين.ليون يستعد لبرشلونة ويتصدر سان جيرمان بطل فرنسا خمس مرات في المواسم الستة الأخيرة، الترتيب بفارق 10 نقاط (مع مباراتين مؤجلتين) أمام مطارده المباشر ليل الذي ينتظره اختبار صعب الأحد أمام ضيفه مونبلييه الخامس.ويسعى ليل لتحقيق فوزه السادس توالياً لتعزيز وصافته خصوصاً أن منافسه على المركز الثاني ليون الثالث، يخوض مباراة سهلة نسبياً أمام ضيفه غانغان صاحب المركز الأخير الجمعة.وتعتبر المباراة بروفة لليون قبل استضافته برشلونة الإسباني الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.ويأمل ليون في استعادة التوازن بسرعة عقب خسارته أمام نيس صفر-1 في المرحلة الماضية لرفع معنويات فريقه قبل استضافة النادي الكاتالوني بطل إسبانيا ومتصدر ترتيب الليغا.ويرصد مرسيليا فوزه الثالث توالياً للمرة الأولى هذا الموسم، عندما يستقبل أميان السادس عشر السبت.ويلعب الجمعة أيضاً نيم مع ديجون، والسبت أنجيه مع نيس، وموناكو مع نانت.وتقام الأحد مباريات بوردو وتولوز، وكاين مع ستراسبورغ، ورينس مع رين.

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