منحة كورية لنيل شهادة الماجستير في القيادة العالمية للتعليم والتربية تضع شروط

2019/02/14 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية عن منحة تقدمت بها السفارة الكورية عبر وزارة التخطيط لنيل شهادة الماجستير للطلبة العراقيين.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" السفارة الكورية تقدمت عبر وزارة التخطيط بمنحة لنيل شهادة الماجستير في مجال {القيادة العالمية للتعليم}،على ان تتحمل الجهات الكورية نفقات الدراسة كاملة ولا تتحمل الوزارة اية نفقات للبرنامج اعلاه، ويكون اخر موعد لتسليم الطلبات للوزارة يوم 18/2/2019 وخلاف ذلك تهمل الترشيحات، وسيكون موعد المقابلة يوم الاحد المصادف 24/2/2019".من جانبها اعلنت مديرية التبادل الثقافي في وزارة التربية" مجموعة من الشروط الواجب توفرها بالمرشح اهمها ان تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في المجال اعلاه ويجيد اللغة الانجليزية كتابة وتحدثا ،وان يكون المرشح حاصلا على شهادة اجادة اللغة الانجليزية مثل{ TOFEL/TEPS/IELTS }، وان لا يتجاوز عمر المتقدم عن ر40} سنة، وان يقوم بكتابة السيرة الذاتية باللغة الانجليزية، وكتابة الخطة الدراسية ومابعدها اكمال الدراسة في كوريا باللغة الانجليزية، وجلب كتاب التعيين في الوزارة مترجم للغة الانجليزية مع الكتاب الاصلي باللغة العربية، وشهادة التخرج بالدرجات وبدون درجات باللغتين العربية والانجليزية مصدقة من وزارة الخارجية، وشهادة طبية مختومة من طبيب مختص، اضافة الى جواز السفر او شهادة الجنسية للوالدين مترجمة للغة الانجليزية، او شهادة الوفاة في حال ان يكون الوالدان متوفين".واضاف" كما اشترطت مديرية التبادل الثقافي في وزارة التربية ان يتم ترشيح مرشحين اثنين فقط عن الوزارة ومرشح واحد عن كل مديرية عامة".انتهى

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