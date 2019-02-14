شاب ثلاثيني ينتحر بطرقة بشعة في الديوانية

2019/02/14 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} اقدم شاب ثلاثيني على الانتحار بطريقة بشعة في محافظة الديوانية.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "شابا من مواليد 1989 من سكنة محافظة الديوانية، حي الزيتون اقدم على الانتحار باطلاقه النار على نفسه".واضاف ان "الجهات الامنية فتحت تحقيقاً لمعرفة اسباب الانتحار".انتهىبواسطة: احمد حسن

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