روحاني أمام بوتين: ندعم خطوات تطهير إدلب من مقاتلي النصرة بسوريا

2019/02/14 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام نظيره الروسي في مؤتمر سوتشي بشأن سوريا، اليوم الخميس، إنه يدعم مسعى لتطهير منطقة إدلب من مقاتلين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة، وأضاف أنه سيكون من الخطأ تركهم يخرجون من مأزقهم لمجرد أنهم غيروا اسمهم.

ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة تجمعه مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود لبحث مستقبل سوريا.

وتقول موسكو إن متشددين إسلاميين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة يسيطرون حاليا على معظم أنحاء إدلب، وتريد تحركا عسكريا لطردهم من هناك.

وأبلغ روحاني بوتين وأردوغان بأنه يعتقد أن الوقت حان لتكثيف الجهود لإصلاح الوضع في إدلب.

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