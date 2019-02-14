الحشد الشعبي ينقذ عائلة حاصرها داعش في ديالى

2019/02/14 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذت قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، عائلة حاصرتها عناصر داعش في محافظة ديالى، فيما قامت مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للواء بتفكيك عبوة كانت مزروعة بالعجلة التي كانت تقلهم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن "قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي توجهت لسيارة كانت تقل عائلة في قاطع محافظة ديالى كانت محاصرة من قبل عناصر داعش التي فتحت نيران سلاحها عليهم".

وأضاف البيان، أن "الحشد الشعبي تمكن من انقاذهم”، مشيرا إلى أن “مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للواء فككت عبوة مزروعة بالعجلة التي كانت تقلهم".



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