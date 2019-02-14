النائب حسن فدعم: البرلمان سيناقش عمل القوات الأجنبية في الفصل التشريعي المقبل

2019/02/14 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار البرلمانية حسن فدعم، ان مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة في بداية الفصل التشريعي المقبل، لمناقشة تواجد القوات الأجنبية ومقترح قانون تنظيم عمل تلك القوات.

وقال فدعم في تصريح، إن هناك مقترح قانون لتنظيم عمل القوات الأجنبية العاملة بالعراق، وهو موقع بعدد كافٍ تجاوز الخمسين نائباً بكثير بحسب ما نص عليه النظام الداخلي في آليات تقديم مقترحات القوانين، مبيناً أن مقترح القانون تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان التي أحالته بدورها إلى اللجنة القانونية لدراسته وصياغته بشكل قانوني، بعد مناقشته مع الحكومة على اعتبار أنها طرف مهم بهذا الموضوع.

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