البرلمان: الحكومة لم تطعن بأي فقرات في الموازنة

2019/02/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، أن الحكومة الاتحادية لم تطعن بأي فقرات في قانون الموازنة العامة لعام 2019، عازيا ذلك الى التنسيق بين الحكومة والبرلمان.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية إن "الحكومة لم تطعن حتى الان باي من فقرات الموازنة، لاننا قبل البدء بتشريع اي قانون يعتمد على جنبات مالية ننسق مع الحكومة اولا قبل التصويت على فقرات القانون".

واعتبر الحداد ذلك "خطوة ايجابية ان يكون هناك تنسيق بين الرئاسات حول فقرات القوانين التي تحتوي على جنبات مالية او غيرها".

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