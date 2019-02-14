نائبة عن البصرة: ماضون بالطعن في الموازنة

2019/02/14 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الخميس، أن حجم الأموال التي خصصتها الموازنة الاتحادية لعام 2019 لمحافظة البصرة دون الطموح وخالية من المشاريع الاستثمارية والدرجات الوظيفية، فيما بينت أن نواب المحافظة سيطعنون بميزانيتها أمام المحكمة الاتحادية كون البصرة غبنت في موازنة 2019.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الطعن […]

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