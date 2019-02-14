طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

2019/02/14 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة بعكس تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 239 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير الجاري، مقابل 235 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستُسجل تراجعاً إلى 225 ألف طلب.





أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فقد سجلت ارتفاعاً إلى 231.75 ألف بزيادة 6750 طلب عن الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.





وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فارتفعت بمقدار 37 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير الجاري عند 1.77 مليون طلب.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09% إلى 97.220.





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