مايك بينس يدعو الدول الأوروبية للانسحاب من اتفاق إيران النووي

2019/02/14 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اتهم وزير الخارجية الأمريكي الحلفاء الأوروبيين لواشنطن بمحاولات اختراق العقوبات المفروضة ضد طهران، ودعاهم للانسحاب من اتفاق إيران النووي.





وقال مايك بينس في تصريحات بمؤتمر في وارسو، اليوم الخميس: "بكل أسف بعض شركائنا الأوروبيين البارزين لم يكونوا متعاونين تقريباً..لقد قادوا الجهود لإنشاء آليات لكسر عقوباتنا".





وفي مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي، وتطبيق عقوبات ضد طهران.





وتابع بينس أن المخطط الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع إيران كان "محاولة لكسر العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني القاتل".





ووصف وزير خارجية الولايات المتحدة تلك التصرفات بأنها "خطوة غير حكمية وتتسبب في تقوية إيران، وإضعاف الاتحاد الأوروبي، وخلق المزيد من المسافة بين أوروبا والولايات المتحدة".





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