هيئة الأسرى تنتزع قرارا إسرائيليا بشأن الشهيد نعالوة

2019/02/14 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية من إنتزاع قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بعدم دفن الشهيد أشرف نعالوة في مقابر الأرقام، لحين البت النهائي في القضية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المحكمة ضمت ملف الشهيد نعالوة إلى ملف الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، واللذان لديهما قضية متطابقة، وتم الحصول سابقا على قرار بعدم التصرف بالجثمانين حتى يتم صدور قرار نهائي من المحكمة الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إنتزاع قرار المحكمة وفقا لالتماس قدمته الهيئة للعليا الإسرائيلية، طالبت فيه تسليم جثمان الشهيد نعالوة، وعدم التصرف فيه بنقله إلى مقابر الأرقام.

يذكر أن الشهيد أشرف نعالوة 23 عاماً، من ضاحية الشويكة في محافظة طولكرم، استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، وذلك بعد مطاردته لاكثر من شهرين، وذلك بعد تنفيذه عملية في منطقة بركان الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، أدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة آخر.

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