2019/02/14 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رصد الجيش السوري ،الخميس، تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم “الحزب التركستاني” في ريف حماة الشمالي الغربي.وقال مصدر عسكري ان “وحدات من الجيش رصدت تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم “الحزب التركستاني” من أطراف بلدتي الحويز والحويجة على الأطراف الشرقية لسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي باتجاه نقاط عسكرية في المنطقة”.وأضاف ان “الوحدات تعاملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تقتل إرهابيين من تنظيم “الحزب التركستاني” في ريف حماة alansaar.

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