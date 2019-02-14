ائتلاف الوطنية يدعو لإصلاح المناهج التربوية

2019/02/14 | 17:16

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(المستقلة)..دعا ائتلاف الوطنية الى وضع خطط عاجلة لاصلاح العملية التربوية، مشددا على ضرورة النظر بجدية لمطالب نقابة المعلمين بهذا الصدد .

وقال الائتلاف في بيان صحفي، تزامناً مع دعوات نقابة المعلمين للاضراب، ان الإسراع في اختيار وزير التربية من الأكفاء النزيهين سيكون الخطوة الاولى لتدارك الانهيار الذي تشهده العملية التربوية .

كما أكد ضرورة تفعيل قانون حماية المعلم وضمان حقوقه بالاضافة الى معالجة مأساة الابنية المدرسية، والنظر بجدية لملف تغيير المناهج وطباعتها ومكافحة الفساد الذي يحيط بهذا الموضوع .

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