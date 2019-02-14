التعليم تعلن تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة

2019/02/14 | 17:16

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(المستقلة)..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على قناة النفقة الخاصة في الدراسات العليا وللسنة الدراسية المقبلة 2019/2020.

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير الدكتور غسان حميد عبد المجيد، إن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل وافق على تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020, مبيناً انه تقرر اعتماد تخفيض الأجور الدراسية للتخصصات الإنسانية لدراسة الدبلوم العالي التي حددت بـ3000000 ثلاثة ملايين دينار , ولدراسة الماجستير 4000000أربعة ملايين دينار , ولدراسة الدكتوراه 5000000 خمسة ملايين دينار.

وأضاف المدير العام أن الأجور الدراسية لتخصصات العلمية خفضت إلى 4000000 أربعة ملايين دينار لدراسة الدبلوم العالي, و 5000000 خمسة ملايين دينار لدراسة الماجستير, و6000000 ستة ملايين دينار لدراسة الدكتوراه.

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