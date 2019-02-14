ملابس قابلة للأكل في كوريا الشمالية

2019/02/14 | 17:16

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(المستقلة)..كشف مركز كيم جونج أون لأبحاث الأزياء في كوريا الشمالية، عن خط جديد من الملابس “القابلة للأكل”، والتي صممت لتلائم احتياجات المستكشفين والمغامرين ومتسلقي الجبال.

والملابس تُصنع من القطن الناعم إلى جانب نسبة ضئيلة من عناصر غذائية مثل: البروتين، والأمينو أسيد، وعصير الفاكهة، والماغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، والتي صممت ليتمكن المغامرون من أكلها لتجنب المجاعة في حالات التيه أو نفاد الطعام.

وذُكر في الدليل الإرشادي أن المعاطف القابلة للأكل مزودة بـ”حساسات” تستشعر الحالة الصحية لمن يرتديها.

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