2019/02/14 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد رجلي أمن أردنيين بانفجار لغم في مدينة السلط

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