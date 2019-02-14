السيتي ينافس يونايتد ويوفنتوس على صفقة فرنسية

2019/02/14 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، الصفقة الأولى التي يسعى لإبرامها في الصيف المقبل، لتعويض نجمه البرازيلي فيرناندينو.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى تحضير مانشستر سيتي لعرض قوي يصل إلى 70 مليون إسترليني من أجل الفوز بخدمات الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي، في ظل منافسة شرسة من نادي مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن السيتي يراقب أيضًا زميله في ليون حسام عوار، لكن سيكون تركيز النادي الإنكليزي على التعاقد مع ندومبيلي في المقام الأول.

وينتهي عقد ندومبيلي مع ليون في 2023، وسيجد السيتزينز صعوبة في حسم الصفقة، في ظل وجود أنباء عن مفاوضات يوفنتوس أيضا مع اللاعب.

وكان السيتي قد خسر صفقات عدد من لاعبي الوسط في الفترة الماضية، منها فريد لصالح اليونايتد، وجورجينيو لصالح تشيلسي، وأخيراً فرينكي دي يونغ لصالح برشلونة.

يذكر أن ندومبيلي شارك مع ليون في 33 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين.

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