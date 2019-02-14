2019/02/14 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ التعادل السلبي يسيطر على مواجهة البحري واربيل في الدوري الممتاز

14/02/2019 17:13:00 PM |

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واع/البصرة /م.ا

حسم التعادل السلبي (0-0) مباراة فريق البحري امام اربيل ،في افتتاح لقاءات الاسبوع الـ17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسيطر الحذر على اداء الفريقين في اللقاء لذي احتضنه ملعب الزبير، حيث لم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك، لتنتهي المواجهة سلبية من دون اهداف.

التعادل اوصل نقاط اربيل الى النقطة 23 في المركز التاسع، بينما بلغ البحري النقطة 13 في المركز الـ16.

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