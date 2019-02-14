2019/02/14 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز، اليوم الخميس، وقف إنتاج طائرة "إيه 380" والتوقف عن تسليمها بحلول 2021، بعدما قررت شركة "طيران الإمارات" التخلي عن شراء العشرات من هذه الطائرات العملاقة.وفي ظل عزوف شركات الطيران عن الإقبال على هذه الطائرة، كان مثل هذا القرار منتظراً في نهاية المطاف، إذ أن برنامج انتاج "إيه 380" كان يعمل بتباطؤ على مدى السنوات الثلاث الماضية بواقع إنتاج طائرة في الشهر في 2018 بدلاً من 27 طائرة في سنة 2015.وقبل سنة، أعلنت "طيران الإمارات"، الشركة الرئيسية المشغلة لهذه الطائرة، عن طلبية لشراء 36 طائرة إضافية من هذا النوع، وفرت للشركة نفحة أوكسجين كانت أحوج لها من أجل استمرار خط إنتاج طائرة الركاب الأكبر في العالم، أذ تتسع لما بين 575 و850 راكباً.لكن الآمال سرعان ما تبددت تماماً عندما قررت الشركة الخليجية أن تستغني عن 39 من أصل أكثر من 50 طائرة طلبتها في الإجمال من هذا النوع، وشراء طائرات أخرى بدلاً منها.وقال إيندرز في بيان، إن "نتيجة هذا القرار هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافياً لمواصلة إنتاج طائرات (إيه 380)"، موضحاً أن هذا الأمر "سيؤدي إلى التوقف عن تسليم هذه الطائرات في 2021".وهكذا لم تتمكن طائرة "السوبر جامبو" التي صممت للربط بين المطارات المحورية من مقاومة منافسة الطائرات الكبيرة المنافسة ذات المحركين، لا سيما طائرة "بوينغ 787"، وعلى ذلك ردت إيرباص بإنتاج طائرة "إيه 350" الأكثر مردودية نظراً لسهولة ملء مقاعدها.وبلغ السعر الأساسي للطائرة الرائدة لدى المصنع الأوروبي 445,6 مليون دولار، وطلبت شركة طيران الإمارات الاستعاضة عن العشرات من طائرات "ايه 380" بطلب شراء أربعين طائرة "ايه 330-نيو" وثلاثين "ايه 350" بقيمة إجمالية بلغت 21,4 مليار دولار وفق سعر كتاب العرض.وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات، في بيان، إن "الشركة الإماراتية لا تزال تتوقع استلام 14 من طائرات (سوبر جامبو) بنهاية 2021"، مؤكداً أن "هذه الطائرة ستبقى إحدى ركائز أسطول الشركة التي اتخذتها رمزاً للرفاهية والفخامة"، إذ تتضمن في الدرجة الأولى أجنحة خاصة وحمامات تدليك وقاعة استقبال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إيرباص" توقف إنتاج طائرة "إيه 380" العملاقة نهائياً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إيرباص" توقف إنتاج طائرة "إيه 380" العملاقة نهائياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).