الحشد الشعبي يغلق مقري

2019/02/14 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي اليوم الخميس، مداهمة مقرين جديدين ضمن حملة غلق المقرات الوهمية وغلقهما وسط العاصمة بغداد.

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