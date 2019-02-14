2019/02/14 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الفايز في تصريح صحفي تابعته " الغدير" إن لقاءات مكونات تحالفي الفتح وسائرون مازالت مستمرة ومتواصلة وهناك تقارب واضح بشأن كافة المسائل العالقة منها اكمال الكابينة الوزارية وترشيح وزيري الداخلية والدفاع.واضاف الفايز ان مسألة ترشيح وزيري الداخلية والدفاع في طريقها للحل بعد ان تم التوافق بين سائرون والفتح على الاليات التي تحدد شروط الوزير”، مبينا ان “تسمية الاشخاص اصبح ممكنا وان الاتفاق على المرشحين سينجز قبل بدء الفصل التشريعي المقبل.وكانت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض أكد، امس الأول الثلاثاء، أن رئيسها المرشح لوزارة الداخلية لن يقف عائقا أمام سير الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن سيقدم تنازلا إذا اقتضت الضرورة لأن المصلحة الوطنية أكبر من منصب الداخلية.

انتهى ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفايز : حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفايز : حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).