بالصور.. الحشد الشعبي يغلق مقرين جديدين يدعيان الانتماء له في بغداد

2019/02/14 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الخميس، عن مداهمة مقرين جديدين ضمن حملة غلق المقرات الوهمية وغلقهما وسط العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "استمرارا لحملتها لغلق المقرات الوهمية التي تنتحل صفة الحشد الشعبي قامت قوة من أمن الحشد بمداهمة مقرين جديدين يدعيان الانتماء للحشد وغلقهما".

واضاف البيان، أن "المقر الاول يحمل اسم (دعاة الإسلام)، وكان سابقا يحمل اسم (كتائب زينب الكبرى)، حيث تم ضبط جوازات سفر وكتب وتخاويل مزورة باسم الحشد الشعبي".

ويينت المديرية أن "المقر الآخر هو مقر (اسد الله الغالب) في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي حيث تم العثور على متسمسكات مزورة".

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