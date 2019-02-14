هبوط اول رحلة جوية قادمة من نيودلهي في مطار النجف الاشرف

2019/02/14 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هبطت قبل قليل اول رحلة جوية قادمة من نيودلهي في مطار النجف الاشرف بعد انقطاع دام {29} عاماً.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} انه" كان في استقبال هبوط اول طائرة قادمة من الناقل الوطني للطيران الهندي، الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي والسفير الهندي في العراق برديب براديب بالإضافة الى المدير التنفيذي لمطار النجف اللواء شاكر الصبيحاوي".انتهىبواسطة: احمد الحسناوي

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