بالصور..الحشد يغلق مقرين وهمين يدعيان الانتماء له في بغداد

2019/02/14 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن مداهمة مقرين جديدين ضمن حملة غلق المقرات الوهمية وغلقهما وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" استمرارا لحملتها لغلق المقرات الوهمية التي تنتحل صفة الحشد الشعبي قامت قوة من أمن الحشد بمداهمة مقرين جديدين يدعيان الانتماء للحشد وغلقهما".واضاف أن" المقر الاول يحمل اسم {دعاة الإسلام} وكان سابقا يحمل اسم {كتائب زينب الكبرى}، حيث تم ضبط جوازات سفر وكتب وتخاويل مزورة باسم الحشد الشعبي".ويينت المديرية أن" المقر الآخر هو مقر {سد الله الغالب} في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي حيث تم العثور على متسمسكات مزورة".انتهى

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