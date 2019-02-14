لندن: لن نخاطر بحياة عساكرنا ومدنيينا لاستعادة الدواعش البريطانيين من العراق

2019/02/14 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الامن البريطاني، بين واليس، الخميس، على أن بلاده لن تخاطر بأرواح مواطنيها العسكريين والمدنيين، من أجل استعادة بريطانيين محتجزين في العراق وسوريا بعد انضمامهم وقتالهم مع تنظيم داعش الإرهابي.

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