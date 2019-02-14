قيادي في الفتح : حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل

2019/02/14 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز اليوم الخميس أن الاتفاق على مرشحي الداخلية والدفاع في طريقها للحل وذلك من خلال الاتفاق بين الفتح وسائرون على تحديد الآليات.وقال الفايز في تصريح صحفي، إن لقاءات مكونات تحالفي الفتح وسائرون مازالت مستمرة ومتواصلة وهناك تقارب واضح بشأن كافة المسائل العالقة منها اكمال الكابينة الوزارية وترشيح ...

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