شاهد .. مؤتمر وارشو أظهر ضعف الولايات المتحدة وعزلتها الدولية

2019/02/14 | 17:33

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مؤتمر وارشو اظهر ضعف الولايات المتحدة وعزلتها الدولية ، بسبب

السياسات المتطرفة للرئيس دونالد ترامب ..تقرير : محمد الكعبي

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