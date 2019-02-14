الحشد الشعبي يغلق مقرين جديدين يدعيان الانتماء له في بغداد (صور)

2019/02/14 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الخميس، عن مداهمة مقرين جديدين ضمن حملة غلق المقرات الوهمية وغلقهما وسط العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان انه استمرارا لحملتها لغلق المقرات الوهمية التي تنتحل صفة الحشد الشعبي قامت قوة من أمن الحشد بمداهمة مقرين جديدين يدعيان الانتماء للحشد وغلقهما.واضاف أن المقر الاول يحمل اسم "دعاة الإسلام" وكان ...

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