بعد الفشل بتوفير الأدوية..البرلمان يعتزم استجواب وزير الصحة بشأن مرضى الثلاسيميا

2019/02/14 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميس، أنها ستستجوب وزير الصحة علاء العلوان ووكيل الوزارة خلال الفصل التشريعي الثاني لعدم توفير الأدوية الخاصة بمرضى الثلاسيميا والإمراض السرطانية، فيما بينت أن عمل وزير الصحة غير مرضي وسيكون لمجلس النواب موقف أخر منها.وقال عضو الجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “وزارة […]

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