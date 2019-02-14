اتلاف كميات كبيرة من ألادوية المخالفة في كمرك الشحن الجوي

2019/02/14 | 18:03

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اتلفت الهيأة العامة للكمارك في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد، اليوم

الخميس، وبحضور ممثل وزارة الصحة وشرطة الكمارك كميات كبيرة من

الأدوية البشرية كونها مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد.

وأكدت الهيأة في بيان، على" أتخاذها الأجراءات القانونية بحقها وفقأ

لأحكام المادة (٦٨/ثانياً) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤

المعدل واتلافها بالكامل". وأشارت" تحرص الهيأة على تطبيق أجراءات مشددة في منافذها الحدودية

لفرض ضوابط أستيراد البضائع وفق القانون وخاصة فيما يخص استيرادات

الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن العراقي".

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