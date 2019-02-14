راموس يوجه رسالة مبطنة إلى إيسكو

2019/02/14 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أرسل قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس رسالة مبطنة للاعب إيسكو ألاركون بعد الفوز على أياكس الهولندي بنتيجة {2-1} في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وترك لاعب خط الوسط الأندلسي في المنزل بقرار من المدرب سانتياجو سولاري ، على الرغم من أن نادي ريال مدريد أصدر بياناً يؤكد بأن إيسكو غير جاهز للسفر مع الفريق بسبب إصابة على مستوى الظهر.وغاب نجم ملقا السابق عن تشكيلة ريال مدريد بشكل شبه كامل منذ وصول الأرجنتيني سانتياجو سولاري ، الأمر الذي أدى إلى مشاحنات تجري بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية.وقال المدافع سيرجيو راموس : “أعتقد أنه في كل شيء علينا ترك الأمور الشخصية والعمل فقط على التفكير بالأمور الجماعية ، ربما يكون وضعك معقداً في الفريق ولكن يجب اضفاء نوع من المحبة وتقبل ما يحدث”.وتابع بقوله : “الفريق يأتي أولاً ، المنافسة في البطولات تعمل على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم الأفضل ، المنافسة تدل على العمل الذي تقوم به ، والمدرب هو المسؤول عن اتخاذ القرارات ، لذلك يجب أن يحظى باحترام كبير”.

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