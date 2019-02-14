2019/02/14 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fGYDbNMncpY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية تحذر حكومة الاقليم.. نظام الادخار ينذر بتأجيج التظاهرات مجددا .. تقرير احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية تحذر حكومة الاقليم.. نظام الادخار ينذر بتأجيج التظاهرات مجددا .. تقرير احمد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).