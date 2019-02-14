2019/02/14 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: يجب أن تعمل اللجنة الدستورية بشأن سوريا على وجه السرعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: يجب أن تعمل اللجنة الدستورية بشأن سوريا على وجه السرعة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: يجب أن تعمل اللجنة الدستورية بشأن سوريا على وجه السرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).