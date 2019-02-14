صورة.. وصول أول رحلة خطوط هندية الى العراق بعد انقطاع دام 29 سنة

2019/02/14 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ وصلت اول رحلة لشركة خطوط جوية هندية، اليوم الخميس، الى العراق، بعد انقطاع دام 29 سنة.

وأبلغ مصدر شفق نيوز بوصول اول رحلة للناقل الوطني الهندي الى الاراضي العراقية بعد انقطاع منذ عام 1990 الى مطار النجف الدولي.

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