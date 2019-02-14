2019/02/14 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قتل طيران الجيش العراقي ،الخميس، عددا من “ الدواعش” الإرهابيين داخل العمق السوري.وقال مصدر امني في محافظة الأنبار ان “طيران الجيش قصف تجمعات وأسلحة وذخائر لعصابات داعش الإجرامية في مناطق مختلفة من العمق السوري القريبة من الشريط الحدودي مع العراق، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان رافقها دوي انفجارات عنيفة من الأماكن المستهدفة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يقتل عددا من “الدواعش” الإرهابيين داخل العمق السوري alansaar.

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