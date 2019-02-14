السندات الإسبانية ترحب بتكهنات الانتخابات المبكرة

2019/02/14 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقرت السندات الإسبانية خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم تزايد احتمالات الدعوة لانتخابات عامة جديدة في البلاد.





وتقدم السندات الإسبانية واحدة من أعلى العوائد على الديون الحكومية في منطقة اليورو مع معدل نمو اقتصادي أعلى من جارتها إيطاليا إلى جانب مستويات منخفضة من التقلب بالإضافة إلى التفاؤل بشأن قدرة الحكومة الجديدة المحتملة على إقرار إصلاحات مالية.





يذكر أن فرص قيام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالدعوة لانتخابات مبكرة تزايدت بعد أن رفض البرلمان الإسباني موازنة الحزب الحاكم الاشتراكي عن عام 2019 بالأمس.





وبحلول الساعة 12:46 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر العائد على سندات الحكومة الإسبانية لآجل 10 سنوات عند مستوى 1.235%.





وتوجد علاقة عكسية بين أسعار السندات والعوائد على تلك الديون الحكومية.





كما الفارق بين السندات الإسبانية ونظيرتها الألمانية من نفس الآجل (10 سنوات) ظلت مستقرة دون تغييرات تذكر.





ويتناقض هذا الأداء المستقر في السوق الإسباني مع القفزة التي سجلها الفارق بين السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لنفس الآجل في فترة الاضطرابات السياسية داخل روما خلال العام الماضي.





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