الكمارك تُتلف أدوية بـ “كميات كبيرة” مخالفة للضوابط في مطار بغداد

2019/02/14 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أتلفت الهيئة العامة للكمارك، الخميس، كميات كبيرة من الأدوية البشرية في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد.وذكر بيان للهيئة تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 كانون الثاني 2019)، أنه “تم اتلاف كميات كبيرة من الأدوية البشرية في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد، وبحضور ممثل وزارة الصحة وشرطة الكمارك كونها مخالفة لضوابط و […]

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