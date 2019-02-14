النقل تصادق على صرف حوافز سواق مركبات مقاتلي الحشد الشعبي

2019/02/14 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صادق وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس ، على صرف حوافز السواق المشاركين في نقل مقاتلي الحشد الشعبي.وذكر اعلام الوزارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (14 شباط 2019)، أن “لعيبي صادق محضر مجلس ادارة الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بجلسته الاستثنائية رقم 1 لسنة 2019 المتضمن صرف حوافز السواق […]

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