نائب: داعش بدأ بتقوية عناصره وتدريبهم في جبال حمرين

2019/02/14 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجباره، اليوم الخميس، عن قيام تنظيم داعش بتدريب عناصره وتقويتهم في سلسلة جبال حمرين، فيما اشار الى ضرورة تنفيذ عملية عسكرية لضرب وتدمير تلك الاوكار محذرا من خطوره ما يجري.وذكر الجباره في منشور عبر صفحته بان تنظيم داعش بدء بتوقية عناصره وتدريبهم في سلسلة جبال حمرين، لافتاً الى ان هناك خطرا على المناطق المحيطة بالسلسلة، منوها الى ضرورة تدمير تلك الاوكار.

ودعا الجباره القائد العام للقوات المسلحة الى تنفيذ عملية عسكرية واسعة في المنطقة لغرض تطهير سلسلة جبال حمرين من داعش وحذر الجباره من خطر ترك الامور.انتهى/س

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