2019/02/14 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

ألقى شاب سوري في عيد الحب "الفلانتين" قنبلة بجوار منزل أهله حبيبته السابقة في مدينة حم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في عيد الحب.. شاب يهدي حبيبته السابقة قنبلة !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في عيد الحب.. شاب يهدي حبيبته السابقة قنبلة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).