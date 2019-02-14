تنظيم داعش محاصر في آخر كيلومتر مربع شرق سوريا 

2019/02/14 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدافع تنظيم داعش بشراسة عن جيبه الأخير في شرق سوريا، عبر تحصنه في أنفاق وشنّ هجمات انتحارية، بعدما تقلصت مساحة سيطرته الى كيلومتر مربع، في مواجهة هجوم تشنّه قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

مُني التنظيم الذي أعلن في العام 2014 إقامة “الخلافة الاسلامية” على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين.

ولم يبقَ له حالياً إلا بضع مئات من الجهاديين المحاصرين في ريف دير الزور الشرقي.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، السبت هجومها الأخير ضد التنظيم المتحصن في أجزاء من بلدة الباجوز، إلا أن التقدم لا يزال بطيئاً.

وأفاد المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين عن “اشتباكات عنيفة ومعارك طاحنة” لافتاً إلى “مقاومة لا يستهان بها” من قبل مقاتلي التنظيم.

وبات مقاتلو التنظيم وبينهم أجانب، وفق عفرين محاصرين حالياً داخل “كيلومتر مربع من المنازل بالإضافة إلى مخيم جنوب الباغوز”.

وترجح قوات سوريا الديموقراطية وجود “ألف وما فوق بين مقاتلين ومقاتلات” داخل هذه البقعة، من دون توفر معلومات عن عدد المدنيين، بحسب عفرين.

وتتقدم هذه القوات ببطء داخل بلدة الباجوز المحاذية للحدود العراقية.

وتحدث عفرين عن وجود “أنفاق كثيرة، لهذا السبب تأخرت الحملة” لافتاً الى أن “هناك الكثير من الانتحاريين الذين يقتحمون مناطق قواتنا على متن سيارات ودراجات مفخخة”.

وتعرضت قوات سوريا الديموقراطية الثلاثاء لهجومين نفذتهما انتحاريتان فجّرتا نفسيهما، وفق المصدر ذاته.

وغالباً ما يعتمد التنظيم على الهجمات الانتحارية والمفخخات لاعاقة تقدم خصومه وايقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في كل مرة يحاصر فيها داخل معاقله.

ودفعت العمليات العسكرية أكثر من 39 ألف شخص إلى الخروج من مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين، بينهم أكثر من 3400 مشتبه بانتمائهم الى التنظيم، وتم توقيفهم، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويتم نقل المدنيين وكذلك زوجات وأطفال الجهاديين إلى مخيمات للنازحين في شمال البلاد، بعد التدقيق في هوياتهم وجمع معلومات أولية في منطقة فرز قرب بلدة الباجوز.



وتتطلب مرحلة التدقيق هذه أن يبيتوا عدة ليال في العراء في أرض صحراوية قاحلة قبل نقلهم شمالاً.

وفي الأسابيع الأخيرة، خرج عدد من الجهاديين الأجانب من نقاط سيطرة التنظيم أبرزهم الألماني مارتن ليمكي والفرنسي كانتان لوبران، غير أن مصير زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي قيل مرات عدة إنه قُتل، لا يزال مجهولاً.

ويعود التسجيل الأخير المنسوب إليه إلى آب/أغسطس 2018.



وطالما لجأ التنظيم، الذي تبنى عدة هجمات دامية، في المناطق التي خرج منها، الى زرع الألغام والمفخخات خلفه لمنع المدنيين من الخروج ولإيقاع خسائر في صفوف خصومه.

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