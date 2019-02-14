استدعاء قضائي سويسري لبلاتر بشأن منح ألمانيا استضافة مونديال

2019/02/14 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحاول باير ليفركوزن الحفاظ على صحوته المفاجئة عندما يستضيف هوفنهايم، يوم السبت، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما أنهى أزمة في بداية الموسم وسجل 11 هدفا في مباراتين ليستعيد الثقة في المدرب هايكو هرليتش.

وهز ليفركوزن شباك فيردر بريمن ست مرات لينهي سلسلة من ثلاث مباريات في الدوري دون أي انتصار قبل أن يتفوق 5-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ في الدور الثاني لكأس ألمانيا، يوم الأربعاء.

ووجد هرليتش، الذي تولى المسؤولية في 2017، نفسه تحت الضغط بسبب البداية المتواضعة للموسم قبل أن يحقق فوزا كبيرا على فيردر بريمن في لقاء ذكرت قبله وسائل إعلام أنه ربما يفقد منصبه لو لم ينتصر.

وحاول رودي فولر المدير الرياضي في ليفركوزن تخفيف الضغوط على المدرب وألقى باللوم على الصحفيين في السؤال بشكل متكرر عن مستقبل هرليتش.

وقال فولر عقب الفوز على بريمن “مع كامل الاحترام يمكنكم توجيه أسئلة نقدية لكن لا أرى أنه تم التعامل بشكل مناسب مع الرجل عقب فوزه 6-2 وتقديم كرة قدم ممتعة”.

وأضاف “لقد تم سؤاله 25 مرة عما إذا كان سيرحل.



أليس لديكم أسئلة أخرى”؟

وفي ظل وفرة في المواهب، بوجود لاعبي منتخب ألمانيا الشبان مثل يوليان برانت وكاي هافرتس وكيفن فولاند وكريم بلعربي فإن المشكلة لم تكن في الكفاءة بل في القدرة على التسجيل وهز الشباك.

وقبل مباراة بريمن لم يكن ليفركوزن سجل أكثر من هدفين في أي مباراة بالدوري هذا الموسم كما خسر كل مبارياته أمام الفرق القوية مثل مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.



ويقبع ليفركوزن في المركز 12 برصيد 11 نقطة من تسع مباريات.

وقال هرليتش “أتمنى أن نحافظ على هذا الزخم لفريق فيردر في المباريات المقبلة”.

ولو فاز ليفركوزن على هوفنهايم ستزداد الثقة في المدرب هرليتش ويتجدد طموح التأهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.

ويحتل هوفنهايم المركز الثامن في الدوري ويشعر بإحباط كبير خاصة بعدما خسر 2-صفر أمام رازن بال شبورت لايبزيج في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

ويشارك هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا وسيواجه أولمبيك ليون الأسبوع المقبل في مباراة قد تشهد الوداع من المسابقة القارية لذا يدرك أن أي تعثر أمام ليفركوزن ربما يكون مكلفا في باقي الموسم.

وسيلعب بروسيا دورتموند المتصدر، الذي يملك 21 نقطة، في ضيافة فولفسبورج بينما يلعب بايرن صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة على أرضه مع فرايبورج.

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