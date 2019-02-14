2019/02/14 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ العثور على عائلة متفحمة داخل منزلهم جنوبي بغداد

14/02/2019 18:11:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

افاد مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على جثث إمرأة وثلاثة من اطفالها متفحمة داخل منزلهم بعد احتراقه جنوبي بغداد.





وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "قوة من الدفاع المدني عثرت اليوم على جثة إمرأة وثلاثة من اطفالها داخل منزل بعد احتراقه ضمن منطقة المهدية الثانية في الدورة جنوبي بغداد".

واضاف المصدر ، أن "قوة امنية نقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

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