ليكيلا البريطانية تستثمر 325 مليون دولار لبناء مزرعة رياح مصرية

2019/02/14 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء “صباح مشالي” اتفاقية بقيمة 325 مليون دولار مع الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا باور كريس أنتونوبولوس لبناء مزرعة الرياح سعة 250 ميجا وات في خليج السويس.

شهد التوقيع كل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، وجيفري آدامز، السفير البريطاني لدى مصر.

تساعد مزرعة الرياح مصر على تحقيق خطتها لإنتاج 20٪ من طاقتها من مصادر جديدة ومتجددة بحلول عام 2022.

وقد صرح آدامز: “مصر في طريقها لأن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة، وتدعم الشركات البريطانية الرائدة مصر لمساعدتها في تحقيق هدفها، إنني فخور بأن قامت شركة بريتيش بتروليوم شل وشركة أكتيز هذا الأسبوع بإصدار إعلانات استثمارية جديدة في مصر، مما يخلق فرص عمل ويدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام”.

يواصل الاستثمار البريطاني في قطاع الطاقة المتجددة في مصر الازدهار تدريجيًا، حيث أعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية مؤخرًا عن دعمها لمجمع التحرير للبتروكيماويات الذي يساهم في مضاعفة إجمالي صادرات مصر بأموال تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار.

وستقوم 33 شركة بريطانية رائدة هذا الأسبوع بعرض خبراتها في قطاع النفط والغاز في نسخة هذا العام من معرض البترول المصري.



ومن بين هذه الشركات العارضة، تستكشف 20 شركة فرصًا محتملة لأول مرة.

وقام السفير البريطاني بزيارة المعرض ومقابلة أصحاب الأعمال الرائدين الذين يحرصون على النمو لأعمالهم في السوق المصري.



حيث التقى السفير البريطاني مع الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بوب ديودلي والرئيس لمنطقة أوروبا و الشرق الأوسط لشركة بيتشيل ستو جونز لمناقشة الاستثمار البريطاني الحالي في قطاع الطاقة، وخططهم للنمو المستقبلي.

يأتي وفد الطاقة هذا في الوقت ذاته الذي تتم فيه زيارة عالية المستوى للخبراء البريطانيين في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، لاستكشاف فرص الاستثمار في مجموعة واسعة من المجالات.

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