غاز البصرة بصدد رفع إنتاجها بنسبة 40 بالمائة

2019/02/14 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة شل اليوم الثلاثاء أن شركة غاز البصرة قد اتخذت قرارا استثماريا لرفع انتاجها بنسبة 40 بالمائة .وذكر موقع (اويل اند غاز ميدل

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