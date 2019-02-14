البحرين: مسيرة شعبية بالذكرى الثامنة لانطلاق الثورة الشعبية ضد النظام

2019/02/14 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان البحرينيون عمدوا اليوم الى القيام بإغلاق جماعي للمحال التجارية في كافة القرى في البحرين وذلك تزامناً مع الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة في البلاد.وانطلقت تظاهرات في البحرين عام 2011 للمطالبة بالإصلاحات السياسية وإقامة ملكية دستورية لضمان حقوق الشعب وتحقيق الديمقراطية والحرية ومشاركة الجميع في حكم البلاد دون تمييز طائفي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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